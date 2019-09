Jennifer Lopez e Shakira farão show do intervalo do Super Bowl

São Paulo — As cantoras Jennifer Lopez e Shakira anunciaram nesta quinta-feira, 26, que farão o show que ocorre no intervalo da próxima edição do Super Bowl.

“Não fica maior que isso! Muito animada para estar no palco do intervalo do Super Bowl LIV”, escreveu Shakira. A apresentação ocorrerá em 2 de fevereiro de 2020.

Na última edição do Super Bowl, realizada em fevereiro de 2019, a cantora Rihanna recusou se apresentar no intervalo do Super Bowl, que é conhecido por ser uma das faixas mais valiosas para propagandas na TV dos Estados Unidos. O grupo Maroon 5 ficou responsável pela apresentação.

A 100ª temporada da NFL, Liga de futebol americano, teve início no começo de setembro.