Jazz pela ótica de Vinícius de Moraes

“Bebop é mais ou menos o que é o frevo em relação ao samba de morro”, compara Vinicius de Moraes em um dos textos de Jazz & Co. (Companhia das Letras, 156 págs., preço a definir). O livro, que traz um apanhado de seus escritos sobre o gênero musical mais refinado do século 20, redigidos durante a época em que ele era vice-cônsul do Brasil nos Estados Unidos, é cheio dessas comparações meio absurdas, mas exatas. E serve bem a dois propósitos: apresentar com termos familiares o jazz para quem ainda não o conhece bem; e divertir como ótimo entretenimento quem já é fã ardoroso. Jazz & Co. é dividido em três partes:

JAZZ JAZZ Na melhor e mais extensa parte do livro, Vinicius escreve textos com introduções básicas ao gênero, detalhando tanto a chegada do primeiro navio negreiro aos estados unidos como as causas que fizeram de Nova Orleans a cidade conhecida como berço do jazz. Os textos são breves, concisos e acompanhados de ilustrações e notas de rodapé que ajudam a situar bem o leitor no meio de toda aquela efervescência criativa.

JAZZ & CINEMA Que Vinicius tenha sido um crítico de cinema certeiro já foi provado no livro O Cinema de Meus Olhos, uma compilação de suas resenhas. Por isso essa é a parte mais curta de Jazz & Co., composta apenas de três textos dedicados a três musicais da década de 1940 que usavam o jazz como base de suas composições. São eles: Sensações de 1945, A Canção Prometida e Sinfonia de Paris. A graça dessa parte é ler o Vinicius chamando George Gershwin de “o melhor dos três piores músicos do mundo”.

JAZZ & A AMÉRICA Essa é a parte mais melancólica do livro. Composta apenas de poemas com uma temática de nostalgia pelo Brasil distante e da solidão de viver nos estados unidos, onde Vinicius sempre arranja uns versos para dizer que só encontra conforto quando escuta jazz.

TRÊS DISCOS DE JAZZ QUE VOCÊ PRECISA CONHECER

1 CENTENNIAL: NEWLY DISCOVERED WORKS OF GIL EVANS Big band nova-iorquina toca dez composições inéditas de Evans, garimpadas no arquivo da família. Um achado. US$ 12,99, no iTunes.

2 AARON DIEHL – THE BESPOKE MAN’S NARRATIVE Uma das revelações do ano passado, o pianista Aaron Diehl toca músicas próprias e de Gershwin, Ravel e Ellington, entre outros. Classe A. US$ 9,99, no iTunes.

3 MILES DAVIS QUINTET – LIVE IN EUROPE 1967 Pacote com três CDs e um DVD traz gravações ao vivo do Miles Davis Quintet, realizadas durante concertos pela Europa em 1967. Um presente para você. R$ 63,70, na fnac.com.br