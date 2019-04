Jason Momoa, de GoT, raspou a barba para alertar fãs sobre problema global

São Paulo – Jason Momoa, o ator conhecido por interpretar o troglodita Khal Drogo em Game of Thrones e estrelar Aquaman , recentemente fez uma grande mudança no visual: ele raspou a barba pela primeira vez em sete anos.

Mas não foi um barbear comum. O ator havaiano fez isso para aumentar a conscientização de seus fãs sobre poluição plástica e a importância da reciclagem.

Em um vídeo do processo compartilhado eu seu canal no Youtube, Momoa promove o uso de latas de alumínio no lugar de garrafas plásticas de água.

“Adeus DROGO, AQUAMAN, DECLAN, BABA! Estou raspando essa fera, é hora de fazer uma mudança. Uma mudança para melhor … para meus filhos, para seus filhos, o mundo. Vamos fazer uma mudança positiva para a saúde do nosso planeta. Vamos limpar nossos oceanos e nossa terra. Junte-se a mim nesta jornada. Vamos mudar para o alumínio ‘infinitamente reciclável’. Água em latas, NÃO em plástico”, diz o ator na descrição do vídeo no YouTube.

Atualmente, em aproximadamente 60 dias, uma latinha de alumínio para bebidas pode ser comprada, utilizada, coletada, reciclada, envasada e voltar às prateleiras para o consumo.

Versáteis e econômicos, os plásticos facilitaram muitos avanços da sociedade ao longo do século passado. No entanto, alguns de seus usos atuais atingem números que beiram o insustentável. É o caso das embalagens de bebidas.

A cada minuto, um milhão de garrafas plásticas são vendidas em todo o mundo e, por ano, consumimos cerca de 500 bilhões delas., segundo dados de um levantamento da Euromonitor.

Embora seja verdade que muitas dessas embalagens poderiam e deveriam ser recicladas, está cada vez mais difícil acompanhar o grande volume de resíduo plástico produzido.