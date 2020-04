Jardinagem pode ajudar a aliviar ansiedade em quarentenas

A maioria das pessoas divide o mundo em quem tem “dedo verde” e quem não tem, mas “a realidade não é tão binária”, diz Eric Shoemaker, um aficionado de plantas que cultiva mais de 200 delas em sua casa em Los Angeles. Certamente, um lírio pode exigir menos cuidado do que um bonsai, mas, segundo vários estudos, a simples presença de uma planta pode melhorar a concentração, a produtividade e a criatividade, além de reduzir a ansiedade, o estresse e a negatividade.

Especialmente agora. Jardinagem, como assar pão, tornou-se uma saída para cuidar e compartilhar. “Para aqueles que lidam com ansiedade e depressão ou que têm problemas para se aproximar das pessoas e se veem isolados”, continua Shoemaker, “ter um hobby de plantas pode conectá-los a uma rede mundial de plantas realmente diversificadas e criativas.”

Cuidar de plantas em casa pode ser extremamente gratificante, concorda Heather Arndt Anderson, autora de “Berries: A Global History”.

“Se você é o tipo de pessoa que baseia o bem-estar mental em manter as coisas prosperando ou buscar mudanças positivas”, diz ela, “cuidar de plantas que tenham respostas óbvias aos seus cuidados é sempre gratificante”.

“A flor com mais perfume, em minha opinião, é a gardênia”, diz Eric Shoemaker, proprietário da Plant Dad. Requer muito sol, no entanto. O mesmo vale para outras opções perfumadas, como lavanda, alecrim e jasmim rosa. O hortelã, acrescenta, é um pouco difícil de cuidar, mas, “além do cheiro muito bom, você pode cozinhar com ele”.