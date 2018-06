Japão perde da Polônia, mas vai às oitavas pelo critério dos cartões

Volgogrado – O Japão perdeu nesta quinta-feira para a Polônia por 1 a 0, em Volgogrado, mas mesmo assim conseguiu a segunda das duas vagas do grupo H nas oitavas de final da Copa do Mundo pelo critério de desempate disciplinar, por ter recebido menos cartões que o Senegal.

O único gol do jogo na Volgogrado Arena foi marcado por Bednarek, no segundo tempo, o que deixou os japoneses empatados com os senegaleses em pontos (4), saldo de gols (0) e gols marcados (4). Como as duas seleções empataram no confronto entre elas (2 a 2), o desempate foi na pontuação de advertências, e os asiáticos garantiram vaga por terem acumulado dois cartões amarelos a menos.

Os africanos teriam se classificado com um empate com a Colômbia na partida disputada simultaneamente, em Samara, mas perderam por 1 a 0.

Com a classificação, o Japão enfrentará na próxima fase o primeiro colocado do grupo G, que será definido (a partir das 15h de Brasília) no duelo entre Inglaterra e Bélgica. A Colômbia, primeira do grupo H, com seis pontos, vai encarar o líder da outra chave. A Polônia terminou na lanterna, com três pontos.

O triunfo polonês repetiu uma situação ocorrida nas duas últimas participações da seleção em Mundiais (2002 e 2006), quando a equipe chegou eliminada à última rodada da primeira fase e conseguiu se despedir com vitória. Já o Japão mantém a alternância de desempenhos desde a sua estreia em Copas: caiu na primeira fase em 1998, 2006 e 2014 e se classificou às oitavas em 2002, 2010 e em 2018.