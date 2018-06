Japão e Senegal empatam e mantêm viva briga pela classificação

Ecaterimburgo – Japão e Senegal empataram em 2 a 2 neste domingo, no segundo jogo das duas equipes na Copa do Mundo, e deixaram embolada a busca pela vaga nas oitavas de final entre as seleções do grupo H.

Com esse resultado, senegaleses e japoneses lideram a chave com quatro pontos, dando chances para que Polônia e Colômbia, que se enfrentarão ainda hoje (às 15h de Brasília) na Kazan Arena, e ainda não pontuaram na competição, possam sonhar com uma vaga na próxima fase.

Senegal abriu o placar do duelo disputado no Estádio Central, em Ecaterimburgo, aos 10 minutos de jogo, após uma falha do goleiro Eiji Kawashima, que espalmou a bola pra frente, em cima de Sadio Mané, que marcou seu primeiro gol na Copa do Mundo. O Japão partiu em busca do empate e, aos 33, conseguiu com um belo gol de Takashi Inui, após uma entrada de Yuto Nagatomo pela esquerda na grande área.

Aos 25 da etapa final, o jovem atacante Wagué, de 19 anos, acertou um forte chute pela esquerda após uma jogada que começou pela esquerda com Mané tocando para Sabaly. Niang passou da bola, mas Wagué não desperdiçou e ampliou o placar. Só que, aos 32, o experiente Honda, que tinha entrado seis minutos antes na partida, aproveitou uma trapalhada da zaga senegalesa dentro da área durante um cruzamento e descontou para o Japão, deixando mais uma vez tudo igual.

Depois de 16 anos de espera, os senegaleses voltaram a uma Copa com a difícil missão de superar o ótimo desempenho que teve na sua primeira e única participação em um Mundial antes da classificação para a edição da Rússia. Em 2002, na Coreia do Sul e no Japão, a seleção africana chegou às quartas de final, fase na qual foi eliminada pela Turquia, com derrota por 1 a 0.

Já o Japão só conseguiu passar de fase em um Mundial em duas edições: também em 2002, quando era anfitrião e foi eliminado pela Turquia nas oitavas; e em 2010, quando perdeu para o Paraguai nos pênaltis, também nas oitavas, na África do Sul. EFE