Jantar celebra a chegada ao Brasil da coleção BOSS e Porsche

São Paulo – A moda vai para as pistas, e vice-versa. Ontem foi oficialmente lançada no Brasil a collab entre BOSS e Porsche. O evento aconteceu na boutique da Hugo BOSS no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, seguido de um jantar para convidados no Tre Bicchieri.

A coleção cápsula inclui costumes nas cores cinza e vermelha de lã fria, camisas polo piquet e sneakers, com inspiração nas linhas da montadora alemã.

“Temos uma ligação com o automobilismo há algumas décadas, principalmente com a Formula 1”, afirma Romeo Bonadio, country manager da Hugo BOSS no Brasil. “A atual parceria com a Porsche está focada agora a Formula E, de carros elétricos, o futuro da indústria e da competição automotiva. E a coleção é a materialização dessa visão.”

As peças estão à venda na flagship do JK Iguatemi, na loja virtual Farfetch e no 365, e-commerce do grupo Iguatemi. Confira quem passou pelo lançamento.