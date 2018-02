Oscar anuncia apresentadores da 90ª edição da premiação

Los Angeles – A 90ª edição do Oscar vai tomando forma a cinco dias da festa e nesta terça-feira a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou mais alguns nomes de apresentadores dos prêmios, como Jane Fonda, Lupita Nyong’o, Nicole Kidman e Matthew McConaughey.

Também estarão no palco do Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos, Rita Moreno, Eugenio Derbez, Eiza González, Emily Blunt, Sandra Bullock, Dave Chappelle, Ansel Elgort, Jodie Foster, Ashley Judd, Helen Mirren e Christopher Walken, conforme informou a Academia de Hollywood em comunicado.

“Estes atores encarnaram alguns dos personagens mais heroicos, inspiradores e indeléveis já representados na tela”, diz o texto assinado pelos produtores da cerimônia, Michael De Luca e Jennifer Todd.

Estes novos nomes se unem aos já anunciados de Gal Gadot, Mark Hamill, Armie Hammer, Oscar Isaac, Lin-Manuel Miranda, Gina Rodríguez, Eva Marie Saint, Viola Davis, Margot Robbie, Emma Stone e Daniela Vega.

A 90ª edição do prêmio mais importantes do cinema contará com o humorista Jimmy Kimmel como mestre de cerimônias.