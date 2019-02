Jackson queria entrar para Guinness com shows em Londres

Los Angeles – Michael Jackson, que preparava sua volta aos palcos em grande estilo quando morreu, em junho de 2009, queria entrar para o livro Guinness dos recordes com a série de 50 shows em Londres, revelou nesta terça-feira uma testemunha no julgamento do médico Conrad Murray, em Los Angeles.

Randy Phillips, dono da AEG Live, a promotora dos shows do “rei do pop” em Londres, a partir de julho de 2009, disse à Corte Superior de Los Angeles que o número inicial de concertos era de 31, mas como a venda antecipada foi “fabulosa”, manifestou seu interesse em fazer 50 apresentações.

“Michael Jackson aceitou” realizar os 50 shows “sob duas condições”, revelou o produtor. A primeira era “entrar para o livro Guinness dos recordes no quinquagésimo show”, já que seria algo “que ninguém poderia igualar”.

A segunda condição era ter a disposição, durante a série de shows, “uma fazenda nos arredores de Londres, com cavalos, para o bem-estar de seus filhos e para não ficar fechado em um quarto de hotel o tempo todo”, disse Phillips ao tribunal.