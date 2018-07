Já há decisão sobre quando Stranger Things irá terminar, diz Netflix

Durante um painel para a imprensa da Television Critics Association, a vice-presidente de conteúdo original da Netflix, Cindy Holland, afirmou que a plataforma de streaming já sabe quando a premiada série Stranger Things irá terminar.

“Nós já tomamos uma decisão sobre quando Stranger Things irá terminar”, falou a executiva da Netflix ao site Deadline, sem dar mais detalhes.

Ela também afirmou que a demora no lançamento da nova temporada se deve ao maior tempo de pós-produção. A aguardada terceira temporada deverá estrear na TV americana apenas no verão de 2019.

“É um programa feito à mão”, disse Cindy. “Os irmãos Duffer e Shawn Levy trabalharam duro e sabem que a expectativa é enorme. Eles querem entregar algo maior e melhor do que no ano passado. Por isso eles querem usar o máximo de tempo possível para aparar todas as arestas”, continuou, salientando que a nova temporada terá mais efeitos especiais do que as anteriores.

No início de julho, a Netflix divulgou o primeiro teaser da terceira temporada de Stranger Things. O vídeo era um comercial de um novo shopping center que será inaugurado na cidade onde se passa a série e que apresenta uma nova personagem, interpretada por Maya Thurman Hawke.