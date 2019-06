J.J. Abrams e o filho Henry estão em um novo projeto da Marvel

Desde o último domingo, 16, a Marvel tem publicado em seu perfil no Instagram uma contagem regressiva com números formados por teia de aranha. Nesta quinta-feira, 20, o segredo foi revelado: J. J. Abrams e o filho dele, Henry, estão escrevendo uma nova minissérie em quadrinhos de Homem-Aranha que será lançada em setembro.

No anúncio publicado pela empresa na rede social, o diretor de Star Wars: O Despertar da Força diz que eles vão apresentar um novo vilão, Cadaverous.

Em entrevista ao The New York Times, Henry disse que a origem do projeto veio do editor da Marvel, Nick Lowe, há 10 anos. “Mais recentemente, começamos a desenvolver uma ideia: uma nova e diferente e emocionante versão do Homem-Aranha”, afirmou.

J.J. disse que Lowe estava o pressionando para escrever um livro com ele. “Há um ano ou algo assim, eu comecei a conversar sobre isso com Henry e meio que aconteceu organicamente. E essa tem sido a alegria disso. Mesmo que eu tenha conversado com Nick por um longo tempo, sinto que isso evoluiu das conversas entre Henry e eu, tendo ideias que nos deixavam animados e Nick sendo aberto à colaboração”, contou o diretor.