Iza representará mulheres guerreiras no desfile do Salgueiro

Rio – A cantora carioca Iza vai desfilar pelo Salgueiro no Carnaval 2018 no Rio de Janeiro como um dos destaques do enredo “Senhoras do Ventre do Mundo”. Iza sairá no terceiro carro, representando as mulheres guerreiras. Ela foi apresentada nesta semana à comunidade da escola.

A diretora do conselho fiscal do Salgueiro, Flávia Cirino, disse que o convite a Iza foi feito em setembro, logo que o enredo do desfile foi decidido.

“Sou muito fã desde antes de ela estourar no sucesso, e quando vi o enredo não tive dúvida de que era a pessoa certa”, lembrou. “Foi muita coincidência porque a coreógrafa da Iza é passista no Salgueiro”, contou Flávia.

Iza será destaque no terceiro carro, que vai narrar a história das guerreiras que lutaram contra o imperialismo europeu.

O nome da fantasia usada será “No Reino da Matamba”, Estado pré colonial africano que foi governado por uma mulher no século 16, como informou a assessoria de imprensa da cantora.