IWC Schaffhausen provoca os smartwatches em nova campanha

São Paulo – A tradicional marca suíça de relógios IWC Schaffhausen resolveu explorar um novo campo em sua recente campanha de marketing, “A Smart Watch. And a Half”. Não é sempre que marcas como a IWC, tradicionais e de luxo, mais sérias, se valem do humor e da leveza para vender seus produtos, de altíssimo valor agregado.

Para a novidade, a marca trouxe Kurt Klaus, lendário watchmaker da empresa. Klaus, extremamente elegante, visita uma loja genérica de smartwatches (sem citar marcas, dá para ter uma ideia de algumas das empresas que poderiam estar ali). As coisas não saem como planejado. Será mesmo que os relógios inteligentes são tão práticos e inteligentes assim?

Seja em termos de bateria, seja em termos de experiência do usuário, esse relógio do século 21, digital e “inteligente”, não parece fazer frente ao poder de um relógio clássico e tradicional. Os comerciais apresentam o IWC Schaffhausen Portugieser Perpetual Calendar, ícone da marca.

Kurt Klaus começou a trabalhar na IWC em 1957. Seis décadas depois, continua sendo uma das principais referências no mundo da fabricação de relógios. É dele a invenção, nos anos 1980, do Perpetual Calendar, fazendo com que o relógio marque a data correta sem necessidade de baterias, cabos e ajustes constantes. Apenas um botão dá conta do recado.

Assista aos três vídeos: