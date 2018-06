O italiano Gianluca Rocchi será o árbitro encarregado de dirigir a partida de segunda-feira entre Brasil e México pelas oitavas de final da Copa do Mundo, informou a Fifa neste sábado.

Rocchi, de 44 anos, será auxiliado pelos compatriotas Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini.

O Brasil se classificou para as oitavas de final do Mundial da Rússia ao terminar em primeiro lugar no Grupo E, enquanto o México avançou em segundo do Grupo F.