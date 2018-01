Isabela Garcia sai da Globo depois de 46 anos na emissora

Rio de Janeiro, 1971. Com 4 anos de idade entro pela primeira vez em um estúdio da Tv Globo. Lugar que viria a ser meu local de trabalho durante os próximos 46 anos de vida. Foram muitos trabalhos, muitas histórias, muitos amigos. Hoje me despeço, deixando todo o meu coração a vocês que me acompanharam por toda esta jornada. Que se divertiram com meus personagens atrapalhados, e choraram com os outros. Tenho muito orgulho em fazer parte da vida de vocês! Sempre fazendo lembrar uma filha querida, uma irmã, tia, amiga… a partir de hoje, sigo meu caminho por outra estrada, e espero que vocês continuem me acompanhando. Muita saúde a todos e um ano cheio de paz✨

