Iron Maiden, Slayer e Motörhead ganham linha especial de meias

Três das maiores bandas de metal de todos os tempos ganharam suas meias próprias. Iron Maiden, Slayer e Motörhead se juntaram a Stance para criar a linha “Legends of Metal Only“.

Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

Os designs foram inspirados em capas clássicas das bandas. Os modelos de Iron Maiden e Motörhead são baseados nos discos homônimos das bandas enquanto a versão do Slayer traz a capa do álbum Show No Mercy. As meias já estão a venda no site da loja por U$ 18 (cerca de R$56).

A Stance ainda lançou um vídeo promocional da linha explicando seu processo criativo e afirmando que a coleção é um tributo a “distorção de guitarras, sons amplificados e as bandas de metal mais idolatradas do mundo”.