Irmãs Kardashians vencem processo judicial e vão receber R$ 37 milhões

São Paulo – As irmãs Kardashians vão ficar um pouco mais ricas, já que venceram processo judicial contra uma empresa de cosméticos e vão ganhar US$ 10 milhões, o que equivale atualmente a R$ 37 milhões.

De acordo com os documentos, segundo o site TMZ, Kourtney, Khloe e Kim Kardashian saíram vitoriosas sobre a empresa Hillair Capital Management, que as processou há cerca de três anos. Na acusação, a companhia alegou que as empresárias quebraram um acordo de licenciamento da linha Kardashian Beauty.

As socialites negaram a acusação, afirmando que nada tinham a ver com a linha de produtos. Nos documentos obtidos pelo TMZ, três juízes rejeitaram as alegações da Hillair e ordenou o pagamento de US$ 7,4 milhões, além dos juros de mais de US$ 3 milhões.