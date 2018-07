Invasores interrompem brevemente final da Copa do Mundo

Moscou, 15 jul (EFE).- A final da Copa do Mundo entre França e Croácia, estádio Luzhniki, em Moscou, foi interrompida neste domingo por causa da invasão simultânea de campo de quatro mulheres, em ato reivindicado pelas integrantes do grupo punk russo Pussy Riot.

A paralisação aconteceu aos 7 minutos do segundo tempo, com entrada no gramado por diversos lados do campo.

As invasoras vestiam peças de roupas semelhantes as utilizadas pelos seguranças.

Através das redes sociais, o Pussy Riot assumiu a autoria da invasão. O grupo musical é conhecido pelo ativismo político, de oposição ao governo de Vladimir Putin. EFE