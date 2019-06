Inspirada em O Rei Leão, Disney cria campanha de preservação animal

Para comemorar o lançamento do filme live-action O Rei Leão, em julho, a Walt Disney Company anunciou na quarta-feira (5) uma campanha global de conservação para aumentar a conscientização sobre a crise enfrentada por leões e outros animais selvagens em toda a África.

Chamada Protect the Pride (Proteja o Orgulho, em tradução livre), a iniciativa foca na proteção e revitalização da população de leões.

Na campanha, a Disney apoia o Fundo de Recuperação do Leão (LRF, na sigla em inglês) da Wildlife Conservation Network (WCN), que visa dobrar a população de leões na África até 2050 por meio de esforços que engajam as comunidades.

Desde que a Walt Disney lançou a versão original de O Rei Leão, há 25 anos, a população de leões na África foi reduzida pela metade devido a uma variedade de ameaças que incluem a caça furtiva e a destruição de habitats. Apenas cerca de 20 mil leões permanecem na vida selvagem, mas pesquisas indicam que o número pode ser melhorado com proteção adequada dos habitats, além de proteger os próprios leões.

A Disney já doou mais de US$ 1,5 milhão para a LRF e seus parceiros. Essa iniciativa marcará a maior contribuição individual nos 24 anos de história do Disney Conservation Fund, que já destinou US$ 75 milhões para salvar a vida selvagem globalmente.

A empresa planeja dobrar o valor inicial por meio de doações adicionais, bem como pela participação dos fãs com a compra de produtos da marca, como os ursos de pelúcia temáticos do filme. Detalhes sobre o projeto estão no site oficial da campanha.