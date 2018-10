Ingressos para shows de Ed Sheeran no Brasil custam entre R$ 115 e R$ 650

Os ingressos para os dois novos shows do cantor britânico Ed Sheeran no Brasil vão custar até 650 reais, anunciou nesta terça-feira, 30, a empresa que organiza as apresentações.

Em São Paulo, o show vai ser no dia 14 de fevereiro, no Allianz Parque. O ingresso mais barato vai custar 115 reais, com o mais caro por 650 reais.

Já em Porto Alegre, a apresentação de Sheeran vai ser no dia 17 de fevereiro, na Arena do Grêmio, e os ingressos são um pouco mais baratos, custam entre 115 e 480 reais.

Ambas as vendas começam já na próxima segunda-feira, 5, nos canais de venda online e presenciais. Antes, a partir da sexta, 2, haverá uma pré-venda exclusiva para clientes do cartão Ourocard.

Ed Sheeran retorna ao Brasil mais uma vez com a turnê de divulgação do álbum Divide, lançado em 2017. Em março daquele ano, o cantor britânico fez quatro apresentações no País.