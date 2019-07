Ingrediente arquitetônico: bares e restaurantes que capricharam no design

SuperLimão

Paredes descascadas, clima industrial e referências à cultura pop são ingredientes recorrentes nos projetos do SuperLimão, sediado na Vila Madalena, em São Paulo. Fundado em 2002 e hoje liderado pelo trio formado por Thiago Rodrigues, Lula Gouveia e Antonio Carlos Figueira de Mello, o escritório de arquitetura calcula já ter executado 150 trabalhos. Embora muitos dos clientes sejam pessoas físicas, chama atenção o número de clientes ligados ao universo da gastronomia.

A descontraída rede Bullguer, incluindo sua mais nova unidade, na frente do Copan, é um deles, assim como o bar Benzina, na Vila Madalena. No SubAstor, no mesmo bairro, o escritório capitaneou a reforma que incluiu a troca das garrafas vazias por arrojadas luminárias e a instalação de mesas menores, que favorecem a circulação, e de uma estufa de plantas. A enorme Goose Island, no Largo da Batata, e a repaginação da Basilicata, no Bixiga, também foram concebidos no escritório do trio. superlimao.com.br

Herbert Holdefer, 134 Office

Inaugurado em 2004 em São Caetano do Sul, no ABC paulista, o escritório de arquitetura 134 Office tirou do papel alguns dos bares e restaurantes mais badalados de São Paulo. O fundador é o arquiteto Herbert Holdefer, de 37 anos. Se parte do centro paulistano está de cara nova, ele é um dos grandes responsáveis. Começou com o acanhado Holy Burger, de 2014, na rua Doutor Cesário Mota Júnior, na Vila Buarque.

A Casa do Porco, sempre lotada desde a abertura, no ano seguinte, foi o próximo projeto do arquiteto no bairro. A conversão da antiga cobertura do chef Olivier Anquier, na Praça da República, no restaurante Esther Rooftop também saiu das pranchetas de Holdefer, autor ainda dos projetos do izakaya Taka Daru, no Baixo Pinheiros, e do bar La Peruana, nos Jardins, entre outros. A casa de carnes BBQ Farm, em Pinheiros, e o bar mexicano Lupe Bar y Taquería, no mesmo bairro, são dois projetos recém-inaugurados com a assinatura dele. http://www.134office.com

Vapor Arquitetura

O Tuju, um dos dois restaurantes em São Paulo cotados com duas estrelas no “Guia Michelin”, o Corrutela e o Komah, incluídos pela publicação na lista de Big Gourmands, que oferecem boa relação custo-benefício, optaram pelo mesmo time de arquitetos. Falamos de Fabrizio Lenci, Fabio Riff, Rodrigo Oliveira e Thomas Frenk, que em 2013 fundaram o escritório Vapor, do qual também fazem parte a produtora Vapor Filmes e o Lab 324, responsável por tirar do papel instalações artísticas temporárias e intervenções urbanas.

Além do estabelecimentos citados (no Komah o escritório projeta o novo bar), o Vapor é o autor do projeto do restaurante Mensa, aberto no ano passado na Vila Madalena. O empreendimento leva o conceito de cozinha aberta ao máximo. Literalmente não há separação entre ela e o salão – só o piso dos ambientes é diferente. A escolha arquitetônica dá uma pista da preocupação do chef Rafael Navarini em aproximar ao máximo a clientela do processo culinário. A reforma da atual sede da Casa de Francisca, um palacete no centro paulistano, também foi coordenada pelo escritório. vaporarquitetura.com

Carlos Motta

A madeira é um elemento capaz de tornar qualquer ambiente mais convidativo e aconchegante. Especializado em desenvolver móveis com esse material, o veterano arquiteto Carlos Motta não poderia de recorrer a ele em seus projetos arquitetônicos. A reforma do restaurante Tavares, nos Jardins, finalizada há poucos meses, é um dos mais recentes. No endereço tombado, que pertenceu ao colunista Tavares de Miranda, a madeira pode ser vista em todos os ambientes, da varanda voltada para a rua da Consolação até o salão principal, com teto retrátil.

Igualmente acolhedores, todos os estabelecimentos comandados pelo empresário Ipe Moraes – as unidades da Adega Santiago, o restaurante italiano Casa Europa e a Taberna 474 – também foram idealizados por Motta, responsável ainda pela matriz da pizzaria Quintal do Bráz e pelos extintos restaurantes Bottagallo e Forquilha. carlosmotta.com.br