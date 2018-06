Ingleses ficam de fora em paródia de brasileiros na Copa e se “chateiam”  

São Paulo – A torcida brasileira na Rússia foi notícia mais uma vez nos veículos internacionais. Desta vez, foi por causa de uma paródia.

A música cantada foi a seguinte: “Não dá pra esconder o que eu sinto por você, Rússia! Não dá! (4x) / Só sei que a Alemanha estremece/ Que a Argentina só tem o Messi / Inevitavelmente a Itália dança / O Zidane não nasceu na França / O Iniesta nem joga mais / Só sei que ser brasileiro é bom demais / Êôêô, sou brasileiro!

O jornal inglês The Independent, de maneira bem humorada, questionou o motivo pelo qual a seleção da Inglaterra ficou fora da canção.

“‘Com uma ótica anglocêntrica, é impossível não notar que a Inglaterra sequer está incluída na letra. Queridos brasileiros, vocês trouxeram cor, diversão e entusiasmo à Rússia, mas você não podem zombar do histórico de pênaltis de Gareth Southgate? Vocês se importariam de se divertir com o fato de a Inglaterra ter sido eliminada da Euro 2016 por um país com uma população ínfima? Por favor?”

O jornal afirma ainda que a música é uma lembrete de quão pouco a Inglaterra é considerada candidata a ganhar a Copa do Mundo. E cita que última grande vitória da Inglaterra foi há 12 anos, em um jogo contra o Equador por 1 a 0 nas oitavas de final do mundial.

A próximo jogo da Inglaterra é na terça-feira (3) contra a Colômbia às 15 horas.