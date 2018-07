Inglaterra vence Colômbia nos pênaltis e vai às quartas na Copa

Moscou – A Inglaterra encerrou o tabu de nunca ter vencido uma disputa de pênaltis na história das Copas do Mundo e se classificou para as quartas de final nesta quarta-feira ao vencer a Colômbia, por 4 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar da partida realizada na Otkrytiye Arena, em Moscou.

No tempo normal, os ingleses saíram na frente com gol do artilheiro isolado da Copa, Harry Kane, que marcou de pênalti, aos 12 minutos do segundo tempo, após sofrer falta de Carlos Sánchez dentro da área. Este foi o sexto gol do atacante no torneio. O empate veio nos acréscimos, aos 48, em cabeçada do zagueiro Yerry Mina, ex-Palmeiras.

O placar se manteve no tempo extra, e os ingleses levaram a melhor na disputa de pênaltis. David Ospina pegou a cobrança de Jordan Henderson, mas Mateus Uribe mandou a bola no travessão, e o chute de Carlos Bacca foi defendido por Jordan Pickford. Na última cobrança, Eric Dier deslocou o goleiro colombiano e confirmou a vitória.

Este foi o primeiro triunfo da Inglaterra em cobrança de pênaltis em Copas do Mundo. Nas outras três oportunidades, a seleção hoje comandada por Gareth Southgate acabou eliminada. A primeira vez ocorreu na semifinal do Mundial de 1990, em duelo com a Alemanha. Depois, os ingleses foram superados por Argentina, nas oitavas de final, em 1998, e por Portugal, nas quartas de final, em 2006.

Com a vitória, a Inglaterra também voltou às quartas de final da Copa depois de 12 anos. Desta vez, o adversário será a Suécia, que venceu a Suíça por 1 a 0, em São Petersburgo. O jogo está marcado para o próximo sábado, em Samara.

A partida foi marcada por dois recordes individuais. Com os seis gols que fez neste Mundial, Kane, que disputa sua primeira Copa do Mundo, empatou com Gary Lineker como os ingleses que mais vezes balançaram as redes em uma só edição – o ex-jogador foi o artilheiro em 1986.

Já Mina entrou para o seleto grupo de defensores que fizeram pelo menos três gols em Copas do Mundo. Os outros jogadores a atingirem esta marca foram os alemães Franz Beckenbauer, zagueiro que marcou quatro gols em 1966, e o lateral-esquerdo Paul Breitner, que balançou as redes três vezes em 1974.