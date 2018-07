Imprensa belga celebra terceiro lugar na Copa e elogia seleção

Bruxelas – A imprensa belga foi só elogios à seleção belga pela campanha na Copa do Mundo da Rússia. A terceira colocação no torneio, conquistada após o triunfo por 2 a 0 sobre a Inglaterra, no sábado, foi considerada “histórica” pelos jornais do país, que exaltaram o feito de Roberto Martínez e seus comandados.

O jornal Le Soir foi um dos que elogiaram a equipe. “A Bélgica conquistou um terceiro lugar histórico na Copa do Mundo”, escreveu em sua manchete. A mesma edição destacou o “profissionalismo” desta seleção, que “gerou admiração da multidão no país e em outros lugares”.

A comemoração foi causada pelo ineditismo da terceira colocação. Esta, afinal, foi a primeira vez que a Bélgica ficou entre os três melhores de uma Copa do Mundo, superando a quarta posição no México, em 1986, até então melhor resultado do país em um Mundial.

“A seleção cumpriu perfeitamente sua única missão”, considerou o La Libre Belgique. “Esta geração entra para a história do futebol belga e faz melhor do que os ‘Diabos’ no México em 1986”, considerou a rádio RTBF.

Entre as seleções derrotadas pelos belgas, o Brasil ficou pelo caminho nas quartas de final. Até por isso, o De Standaard afirmou que “o bronze conquistado fez a seleção deixar a Copa do Mundo com boas sensações”.