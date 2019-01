Imigração é tema do novo clipe do The Killers dirigido por Spike Lee

Redação Central – O drama dos imigrantes que tentam chegar ao Estados Unidos, mais recentemente representado pelas caravanas de centro-americanos, é o tema do videoclipe do The Killers lançado nesta terça-feira, “Land of the free” (Terra da Liberdade), dirigido por Spike Lee e repleto de críticas ao governo de Donald Trump.

“Nós temos um problema com as armas/ Na terra dos livres/ Lá embaixo na fronteira, eles vão construir um muro de concreto e vigas de aço (Eu estou de pé chorando)”, diz um dos trechos da nova música.

Gravada no estúdio do próprio grupo, o Battle Born, em Las Vegas, e tendo como produtor Jacknife Lee, a canção tem ainda a participação de um coro para transmitir mais emoção. Spike Lee teve “completo controle criativo” do clipe, de acordo com a banda. As filmagens foram feitas em uma viagem de duas semanas do diretor pela fronteira dos Estados Unidos com o México – no final de 2018 – e mostram cenas de famílias tentando atravessar.

“Land of the free” é a música de retorno do The Killers. O último trabalho da banda tinha sido em 2017.