Ilusão de ótica e brilhos: o estilo do primeiro tapete vermelho de 2020

As grandes estrelas de Hollywood brilharam no domingo no tapete vermelho dos Globos de Ouro, primeira cerimônia de premiação da indústria do entretenimento de 2020.

Celebridades do cinema e da televisão chegaram ao hotel Beverly Hilton com seus melhores looks de gala no evento que teve a volta do comediante britânico Ricky Gervais no cargo de apresentador de prêmios.

Esses são alguns dos estilos do tapete vermelho:

Branco e preto

A “nata” de Hollywood queria causar uma boa impressão no primeiro tapete vermelho do ano, e nada melhor para conseguir isso do que apostar no clássico preto e branco, uma fórmula de sucesso.

O ícone de estilo Billy Porter, indicado como melhor ator de série dramática por seu trabalho em “Pose”, usou um smoking Alex Vinash completamente branco com cauda gigante de plumas que abria para que ele “se sentasse”, disse em entre vista ao canal E!.

A atriz indicada Joey King (“The Act”) causou frenesi com um vestido em branco e preto com linhas onduladas prateadas e ombros de fora que causava ilusão de ótica.

A atriz e diretora Greta Gerwig, cujo filme “Adoráveis Mulheres” está na disputa mas ficou fora da categoria de melhor direção, chamou a atenção com um vestido preto de Proenza Schouler com grande fenda lateral e decote tomara que caia branco.

A indicada Cynthia Erivo (“Harriet”) usou um look parecido da marca Thom Browne preto com detalhe em branco no decote todo bordado.

Awkwafina, uma das atrizes favoritas para o prêmio por seu papel de protagonista em “A Despedida” usou um smoking da Dior com gola de babados.

O azul marca presença

O azul marinho também marcou presença no tapete vermelho.

A atriz cubano-espanhola Ana de Armas, indicada pela comédia “Entre Facas e Segredos”, disse que estava um pouco confusa com sua primeira indicação ao Globo de Ouro, e apareceu com um vestido Ralph & Russo brilhante de saia ampla e decote tomara que caia.

Beanie Feldstein (“Fora de Série”) também apostou também no azul marinho em seu vestido Oscar de la Renta.

Tons de verde

Charlize Theron, que interpreta a jornalista Megyn Kelly no filme sobre o escândalo de abuso sexual na rede Fox News “O Escândalo”, usou um vestido assimétrico verde menta com corpete preto.

A estrela de “Killing Eve”, Jodie Comer, chamou atenção com um vestido verde esmeralda com mangas bufantes e bolsa de plumas amarelas.

Jennifer López, que ganhou muitos elogios pelo papel que ganhou uma indicação ao Globo de Ouro como uma stripper veterana em “As Golpistas”, nem sempre tem a mesma sorte no tapete vermelho.

Já causou furor em aparições lendárias como no tapete vermelho dos Grammys 2000, com seu vestido verde Versace. Mas nesse domingo seu look Valentino, um vestido bufante com saia branca, corpete verde e um gigante laço dourado não foi muito bem recebido.

“Jennifer López apareceu como um presente gigante. Pensei que tínhamos superado isso”, tuitou a crítica de moda do jornal New York Times, Vanessa Friedman.