Lisboa – O goleiro espanhol Iker Casillas foi internado nesta quarta-feira em um hospital da cidade do Porto, em Portugal, após sofrer um infarto, mas não corre risco de morrer, segundo veiculou a emissora de televisão lusa “RTP”.

O campeão mundial de 2010, que completa 38 anos, foi encaminhado à unidade de saúde após se sentir indisposto durante um treino do Porto, equipe que defende desde 2015, após 17 temporadas no time principal do Real Madrid, que o revelou para o mundo.