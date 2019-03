Idris Elba negocia para substituir Will Smith em “Esquadrão Suicida”

Los Angeles — Idris Elba está negociando sua incorporação à sequência de “Esquadrão Suicida” no papel de Pistoleiro, que foi interpretado por Will Smith no filme original que estreou em 2016, informou nesta quarta-feira o site da revista especializada “The Hollywood Reporter”.

Na semana passada foi divulgado que este filme, que será comandado pelo cineasta James Gunn, não poderá contar com Smith por problemas de agenda.

Smith estreará em maio a nova versão de “Aladdin” da Disney e lançará em 2020 “Bad Boys for Life”, terceira parte da saga de comédia e ação que protagoniza junto com Martin Lawrence.

Se finalmente chegar a um acordo com a Warner Bros., estúdio que está levando ao cinema as histórias da DC Comics, Elba se uniria a um filme que estreará em agosto de 2021 e que não será uma continuação propriamente dita, mas um novo olhar sobre este mundo de anti-heróis com um elenco novo em sua maioria.

Elba conhece bem o cinema de super-heróis, já que interpretou Heimdall de Thor do Marvel Studios.

O ator britânico será o vilão que enfrentará Dwayne Johnson e Jason Statham em “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, e participará também na versão do musical “Cats” que será levada aos cinemas pelo diretor Tom Hooper.

O filme original de “Esquadrão Suicida” teve como protagonistas Will Smith, Margot Robbie e Jared Leto sob a direção de David Ayer. A produção arrecadou US$ 746 milhões, mas teve uma recepção morna por parte de críticos e fãs. EFE