Idosos fogem de casa de repouso para irem a festival de rock na Alemanha

Dois homens idosos fugiram de uma casa de repouso na Alemanha na última sexta-feira, 3, para ir à 29ª edição do festival de rock Wacken Open Air, considerado o maior espetáculo de heavy metal do mundo.

A porta-voz da polícia local, Merle Neufeld, afirmou à emissora alemã Norddeutscher Rundfunk que os fugitivos foram encontrados “desorientados e atordoados” pelas autoridades às três horas da madrugada de sábado. No entanto, pareciam ter aproveitado bem o evento. “Eles obviamente gostaram do festival de metal, e o lar de idosos rapidamente organizou um transporte de retorno depois que a polícia os pegou”, disse.

Com um público estimado em cerca de 75 mil pessoas, o Wacken Open Air acontece anualmente na cidade de Wacken, no norte da Alemanha, desde 1990 e dura quatro dias. Neste ano, o festival contou com bandas como Danzig, Judas Priest, Hatebreed, In Flames, Running Wild, Arch Enemy, In Extremo e Eskimo Callboy.