Ícone da moda: Karl Lagerfeld ganha exposição em Berlim

São Paulo – Em Berlim, um de seus filhos alemães (nascido em Hamburgo) vai ganhar uma homenagem de respeito. O estilista Karl Lagerfeld, falecido em 2019 e um dos grandes nomes da moda, será homenageado com vinte retratos que revelam um pouco de sua figura enigmática.

A exposição abre em 20 de fevereiro, logo após o aniversário de um ano da morte de Lagerfeld (19/02/2019), e fica aberta até 20 de maio. O local escolhido foi o Hotel de Rome, do grupo Rocco Forte Hotel, em Mitte.

As imagens são do fotógrafo alemão Daniel Biskup, em um ensaio extraordinário feito em 2002, em Berlim. As fotos capturam a beleza das luzes das ruas berlinenses à noite. Estacionamentos, cabines telefônicas, a estação de metrô Rosenthaler Platz: nada escapou das lentes de Biskup e da presença magnética de Largerfeld.

A escolha do Hotel de Rome para a exibição não foi aleatória: tanto o estilista gostava de se hospedar ali quando viajava a Berlim quanto o próprio hotel tem uma coleção de arte com cerca de 650 peças e costuma receber exibições.

Karl Lagerfeld, por Daniel Biskup: ensaio em Berlim Karl Lagerfeld, por Daniel Biskup: ensaio em Berlim

“Karl Lagerfeld in Berlin”

De 20 de fevereiro a 20 de maio de 2020

Hotel de Rome – Behrenstraße 37, Berlim

Entrada: grátis

É possível encontrar o livro com as fotos em www.salzundsilber.de.