Ícone britânico Elton John irá se aposentar de turnês, diz jornal

Londres – O músico britânico Elton John irá se aposentar de turnês, após quase 50 anos nos palcos, relatou o jornal Daily Mirror.

O músico de 70 anos está deixando as estradas após uma última turnê mundial, segundo o jornal, que afirmou que o cantor fará um anúncio em breve.

Uma porta-voz de Elton John não pôde ser encontrada para comentar a reportagem.

Com um gosto por roupas extravagantes e um ouvido para baladas no piano que transformaram a história da música, John dominou a indústria do pop por cinco décadas.

No passado um festeiro impulsivo com apetite por cocaína e álcool, John alcançou uma fama duradoura entre britânicos, equiparado somente aos Beatles, Rolling Stones e David Bowie.