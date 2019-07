Hugo Boss inova com paletó que pode ir na máquina de lavar

Tem coisas que ninguém te ensinou, mas você sabe. Que não é bom colocar a mão no fogo, por exemplo. Ou que não se deve lavar ternos e costumes na máquina de lavar. E é por isso que de tempos em tempos somos obrigados a recorrer às lavanderias, que se valem do método de limpeza a seco.

Mas a grife alemã Hugo Boss quer mudar essa lógica.

Depois de desenvolver uma flanela de lã virgem que não briga com a água, a marca criou um costume com o material. O paletó e a calça podem ser lavados juntos ou separados, mas não com outras peças. Recomenda-se o ciclo delicado da máquina de lavar e água quente, a 30°C.

A instrução a seguir é pendurar o conjunto para secar ainda úmido, com cabide com pinças, para preservar a forma original. Vale recorrer depois ao steamer para secar totalmente e passar com o ferro na função delicada ou própria para lã.

O paletó e a calça são vendidos separadamente, pois podem ser usados juntos, como um conjunto casual, ou com outras peças. Com bolsos no estilo francês, a calça custa R$ 1.280.

O paletó, semi-forrado e com dois bolsos, sai por R$ 2.910. Para saber se a peça realmente é a que sobrevive na máquina de lavar, procure pela sigla “WG”, de washable garment. hugoboss.com