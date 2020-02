Hublot lança novo relógio em parceria com UEFA Champions League

São Paulo – Com o retorno da UEFA Champions League e os jogos válidos pelas oitavas-de-final, a suíça Hublot anunciou a chegada de um novo modelo de relógio em parceria com a competição europeia.

Em edição limitada de cem peças, o novo modelo da linha Classic Fusion, AeroFusion UEFA Champions League, traz cerâmica polida azul, cor que remete à competição, em aro e caixa de 45mm. Coroa, botões e parafusos são feitos em titânio polido. A frente chama a atenção pelo aspecto tridimensional. Também dá para ver o logo da Liga à direita, na altura das três horas.

Classic Fusion AeroFusion UEFA Champions League: relógio da Hublot Classic Fusion AeroFusion UEFA Champions League: relógio da Hublot

A traseira traz caixa em cerâmica azul com detalhes em vidro de safira e o logo da Liga dos Campeões UEFA. O relógio conta com o calibre do cronógrafo automático Hublot HUB1155, que tem reserva de marcha de 42 horas.

A história da Hublot com o futebol começou em 2006, quando a marca patrocinou a seleção suíça de futebol. Em 2008, fechou parceria com a UEFA para se tornar o “cronometrista oficial” da Euro 2008.