Hublot apresenta seu terceiro relógio em parceria com o Chelsea

O quinteto escalado era formado por César Azpilicueta, Willy Caballero, Christian Pulisic, Antonio Rudiger e Ruben Loftus-Cheek. Jogadores do Chelsea Football Club, eles foram convocados para prestigiar o evento de lançamento do novo relógio da Hublot em parceria com o clube inglês.

Apresentado no dia 14 de novembro, em Londres, o modelo é o terceiro da marca em homenagem ao time, bicampeão da Copa da UEFA e vencedor da Copa da Liga Inglesa cinco vezes.

A novidade, o Classic Fusion Chronograph Chelsea FC, tem caixa de cerâmica de 45 milímetros, polida e acetinada, da cor que virou sinônimo do clube. Em um tom mais escuro, o azul também é a cor do mostrador com contadores prateados e da pulseira de borracha com o logotipo do time.

Limitado a 100 unidades, numeradas, o relógio ganhou na parte de baixo a inscrição “Pride of London” e, no vidro inferior, o logotipo e o nome do clube. US$ 14,100. hublot.com

