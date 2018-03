Hotel inspirado no “Drácula” é colocado à venda por US$ 8,6 mi

Bucarest – O hotel “Castel Drácula”, construído no local que o escritor irlandês Bram Stoker usou como cenário no história do célebre vampiro, saiu à venda por 7 milhões de euros (US$ 8,6 milhões), segundo informou nesta sexta-feira a agência que administra a operação imobiliária.

O hotel, construído entre 1973 e 1986, mas usando elementos arquitetônicos que lhe dão um certo ar medieval, é uma atração turística em Tihuta, o ponto em que Stroker, que nunca visitou a região, imaginou o castelo do vampiro protagonista em seu romance de 1897 “Drácula”.

“O hotel feito no final dos anos 70 tem como objetivo atrair turistas interessados em um dos personagens mais conhecidos da literatura e do cinema”, informou a agência Latino Imobiliare em um comunicado enviado à Agência Efe.

“São oferecidos circuitos turísticos inesquecíveis, caminhadas pelas montanhas, degustações de pratos ‘draculistas’ e visitas ao porão do hotel onde está localizado o ataúde do conde Drácula”, enumera a nota.

Em declarações ao jornal “Adevarul”, a diretora do hotel, Ana Maria Muscar, explicou que a decisão de vender se deve à falta de orçamento para construir um balneário ou uma zona de esportes, atividades cada vez mais demandas pelos clientes.

Muscar afirmou que o estabelecimento recebe milhares de clientes por ano.

O hotel turístico de três estrelas, que conta com uma superfície de 4.100 metros quadrados e um terreno de 16 mil metros quadrados, dispõe de 66 quartos repartidos em cinco andares, com adega, restaurante e terraço.

No porão está a principal atração do hotel, “A câmara do terror”, onde supostamente dorme eternamente o conde Drácula em seu ataúde.