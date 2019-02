Hotel do Qatar transforma hóspedes em James Bond

Doha – Um luxuoso hotel do Qatar propõe aos clientes que entrem na pele do agente secreto James Bond, pela módica quantia de 8 mil dólares por dia.

O cliente-agente secreto é recebido no aeroporto de Doha por um carro parecido com o Austin Martin do 007, onde lhe é entregue um relógio Omega, a mesma marca usada por Bond em “Cassino Royale”.

Ao chegar no hotel “W”, o agente recebe uma carta fechada e codificada que explica sua missão.

O staff do hotel instala o “senhor Bond” na suíte mais luxosa, onde é esperado com uma garrafa do melhor champanhe.

O hóspede também poderá convidar uma “Bond girl” para o restaurante do hotel comandado por um renomado chef.