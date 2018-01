Hotel cobra youtuber por mídia espontânea após polêmica

Nos últimos dias a internet acompanhou um caso polêmico. Um hotel em Dublin, chamado Charleville Lodge e seu White Moose Café subverteram a relação amistosa entre creators e marcas e frustraram a britânica Elle Darby, que tem 91 mil seguidores no YouTube e 82 mil no Instagram.

A vlogger encaminhou um e-mail para o local pedindo uma hospedagem gratuita em troca de divulgação da marca em seus canais, mas o que ganhou foi a recusa do dono do estabelecimento, Paul V. Stenson, além da exposição pública de seu pedido, seguido de algumas ironias da marca e do empresário.

Mais do que isso, a empresa ainda anunciou que todos os bloggers estão banidos do estabelecimento. A novidade? Depois de um vídeo da influenciadora desabafando sobre o caso, o novo capítulo da história é ainda mais inacreditável. No Instagram, o hotel publicou uma fatura falsa cobrando Elle Darby por toda “mídia espontânea” gerada com o caso e os seguidores que conseguiu nos últimos dias.

O post diz o seguinte sobre a descrição do serviço: “A provisão de recursos em 114 artigos em 20 países com um alcance potencial de 450 milhões de pessoas”. Confira: