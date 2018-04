Hostels caem no gosto dos turistas brasileiros

São Paulo – Embora muitas vezes com menos conforto e regalias que um quarto de hotel, os hostels têm chamado cada vez mais a atenção dos hospedes brasileiros e se tornado preferência de hospedagem para muitos viajantes.

O preço das diárias é sem dúvida um fator determinante para a escolha desse tipo de hospedagem, mas a própria experiência e a chance de conhecer e interagir com novas pessoas, uma vez que o quarto é na maioria das vezes compartilhado, são fatores que também atraem os turistas, segundo pesquisa da Euromonitor International.

A Submarino Viagens, agência de turismo online, viu nos últimos 12 meses a procura por hostel saltar entre seus viajantes. A reserva de diárias nesse tipo de hospedagem cresceu 590% no primeiro trimestre de 2018 na comparação com o mesmo período do ano passado.

Atualmente, os holtels representam 18% da receita com vendas de diárias do site. De acordo com a Submarino Viagens, embora sejam mais populares no exterior, muitos viajantes têm buscado por esse tipo de hospedagem também dentro do país.

O Rio de Janeiro, por exemplo, é a cidade que mais aloja turistas nesse modelo de hospedagem. O Rio também é uma das cidades com as diárias mais caras do Brasil e isso explica muito a preferência por hostels na região

Natal, no Rio Grande do Norte e a capital São Paulo aparecem também como cidades onde a procura por hostels vem crescendo entre os turistas.