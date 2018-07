Hospital nega que pai de Meghan Markle tenha feito cirurgia, diz tabloide

Exatamente dois meses depois do casamento real entre o príncipe Harry e Meghan Markle, o pai da noiva se envolveu em mais uma polêmica. Isso porque, dias antes do casório, Thomas Markle havia passado por uma cirurgia cardíaca que o impediu de participar da cerimônia. Agora, fontes dizem que o sogro de Harry mentiu sobre o procedimento.

Um fonte próxima à família Markle disse ao jornal Daily Mail que Thomas fingiu estar doente: “A história toda sobre o pai de Meghan passar por uma cirurgia no coração foi inventada”. O jornal entrou em contato com o hospital onde ele alegou ter ficado internado para a cirurgia, mas o Sharp Chula Vista Medical Center afirmou que ele não deu entrada na data informada.

As acusações ao pai de Meghan surgem pouco tempo depois do mesmo ter forjado fotos com um paparazzi, na qual fingia estar tirando medidas para o terno do casamento. Ainda segundo a fonte anônima, a doença teria sido inventada para garantir a simpatia do público após o episódio das fotos.