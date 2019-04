Homenagem a Senna terá super esportivo, kart e shows em Interlagos

São Paulo – Destaque no último Salão Internacional do Automóvel, o McLaren Senna é uma das principais atrações do “Senna Day Festival”, que acontece em 1º de maio no Autódromo de Interlagos em São Paulo. Além do super esportivo, o festival contará com exposições, tributos ao piloto brasileiro, baterias de kart, corridas e caminhada para adultos e crianças, live painting, além de espaço infantil e área de gastronomia.

O evento celebra os 25 anos do legado de Ayrton Senna e marca a primeira demonstração pública em alta velocidade do super esportivo da McLaren em pistas brasileiras. Os fãs do tricampeão mundial de Fórmula 1 poderão assistir algumas voltas rápidas da supermáquina no palco em que Senna venceu em 1991 e 1993.

Na exibição, o carro será conduzido por Cacá Bueno, piloto da Stock Car e do Jaguar Brazil Racing, e por Sérgio Sette Câmara, piloto de testes da McLaren na F1. “É uma honra ter sido escolhido pilotar o McLaren Senna e levar alguns convidados pela pista de Interlagos em uma volta rápida. Tenho certeza de que será fantástico para eles e para mim também”, diz Cacá, que é pentacampeão da Stock Car.

Lançado em dezembro de 2017, o McLaren Senna é o primeiro carro assinado pela marca Senna, cujo conceito é ser um carro de rua com o DNA vindo das pistas. A máquina possui 1.198 kg, pode chegar de 0-200 km/h em apenas 6,8 segundos, além de atingir a velocidade máxima de 340 km/h.

A renda dos ingressos será revertida para ações do Instituto Ayrton Senna.

Ingresso Arena Senna Day Festival

R$ 45,00 (Arena: atrações musicais, exposição Ayrton Senna, assistir à volta rápida do McLaren Senna e às baterias de Kart e acesso ao Espaço Senninha)

Ingresso Corrida ou Caminhada

R$ 90,00 (Arena: atrações musicais, exposição Ayrton Senna, assistir à volta rápida do McLaren Senna e às baterias de Kart e acesso ao Espaço Senninha + Kit Atleta para participação na corrida ou caminhada)

Ingresso Senninha Racing Day (exclusivo para crianças de 3 a 10 anos)

R$ 55,00 (Arena: atrações musicais, exposição Ayrton Senna, assistir à volta rápida do McLaren Senna e às baterias de Kart e acesso ao Espaço Senninha + Kit Atleta para participação da criança na corrida infantil). O ingresso do acompanhante responsável não está incluso no valor da inscrição por criança.

Programação

07h – Abertura estacionamento – Portão G

09h – Largada Corrida e Caminhada

09h – Início das Atividades Infantis

10h – Início da Senninha Racing Day

11h – Início das Baterias de Kart

12h – Início da Volta rápida com o McLaren Senna

13h – Início das Atrações Musicais

17h – Show de encerramento em homenagem a Ayrton Senna