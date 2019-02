Homem protege BMW de furacão guardando-a dentro de casa

O furacão Matthew, que atravessou os Estados Unidos na semana passada, levou um fanático a guardar seu BMW E30 M3 dentro de casa. Não na garagem, literalmente dentro de casa – mais especificamente em sua sala de estar.

Com a tormenta cada vez mais próxima da Flórida, o felizardo proprietário de um M3 optou por estacionar o clássico em sua sala para evitar que fosse danificado.

Ele conseguiu colocar o esportivo dentro de casa graças às portas duplas com medidas praticamente exatas para passar o esportivo alemão.

Embora não tenha conseguido dirigir seu M3 durante o final de semana, ele pôde passar mais tempo ao lado do modelo, incluindo uma soneca e até um “jantar romântico”. As fotos são de sua conta no Instagram.

A primeira geração do M3 é a mais aclamada pelos fãs do cupê, contando com um visual de entortar pescoços até hoje e um belo motor quatro cilindros de 2,3 litros naturalmente aspirado, com 200 cv e 24,5 mkgf de torque.