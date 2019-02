‘Homem de Ferro 3’ tem 2ª melhor estreia da história nos EUA

Los Angeles – O filme “Homem de Ferro 3”, com uma arrecadação de US$ 175,3 milhões, teve neste final de semana a segunda melhor estreia da história dos Estados Unidos, justo um ano depois que “Os Vingadores” bateu todos os recordes existentes com uma estreia de US$ 207 milhões, informou nesta segunda-feira o site especializado “Box Office Mojo”.

O filme dirigido por Shane Black e protagonizado por Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Guy Pearce, Rebecca Hall, Jon Favreau e Ben Kingsley, teve média de algo mais de US$ 41 mil por cada uma das 4.253 salas que o longa foi exibido.

O êxito não foi apenas em terras norte-americanas, mas também no exterior, onde já arrecadou mais de US$ 500 milhões.

No filme, Downey Jr. volta a usar o traje de ferro para enfrentar o maior de seus desafios até o momento, um terrorista chamado “O Mandarim (Kingsley) que destroça o mundo de conforto do protagonista, que terá que ressugir das cinzas para proteger o que mais quer.

O segundo lugar ficou com “Suor e Glória”, o filme de Michael Bay com Mark Wahlberg, Dwayne Johnson e Anthony Mackie, que arrecadou US$ 7,6 milhões.

A história, baseada em fatos reais, fala sobre alguns construtores que decidem sequestrar um milionário e cometer uma fraude para ganhar dinheiro de forma rápida.

O terceiro lugar ficou com “42”, a biografia sobre o jogador de beisebol Jackie Robinson, com US$ 6,2 milhões.

O filme é dirigido por Brian Helgeland e traz Harrison Ford em um papel secundário que narra o assédio de companheiros de profissão e a pressão dos meios de comunicação aos que Robinson teve que fazer frente para se transformar no primeiro jogador negro que conseguiu entrar na Major League Baseball.

O filme de ficção científica “Oblivion”, de Joseph Kosinski, aparece na quarta posição com US$ 5,8 milhões.

O longa leva o espectador a uma Terra apocalíptica onde o herói (Tom Cruise) enfrenta uma viagem de redenção e descobrimento em sua luta para salvar a humanidade após uma guerra atômica contra alienígenas.

O quinto lugar ficou com a comédia “The Croods”, com US$ 4,2 milhões.

O filme propõe uma aventura em 3D sobre a primeira família pré-histórica que existiu na Terra e a viagem na qual embarcam seus membros para empreender uma nova vida quando a caverna na qual viviam fica destruída.