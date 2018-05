Homem ataca e danifica famoso quadro russo após beber vodca

MOSCOU (Reuters) – Uma das mais famosas pinturas russas, que mostra o czar Ivan, o Terrível, segurando o filho à morte, foi seriamente danificada depois que um homem a atacou com uma coluna de metal após beber vodca.

O quadro, “Ivan, o Terrível, e o Seu Filho Ivan em 16 de Novembro de 1581”, foi finalizado em 1885 pelo renomado realista russo Illya Repin e mostra um czar de luto segurando o filho nos braços depois de haver lhe dado um golpe mortal, um incidente histórico cuja veracidade alguns nacionalistas russos questionam.

A galeria no centro de Moscou onde a pintura é exibida, a Galeria Tretyakov, disse que um homem havia atacado o quadro pouco antes do horário de fechamento na sexta-feira.

A galeria disse que o homem conseguiu passar por um grupo de funcionários, pegar uma das colunas de metal de segurança, usadas para manter o público afastado da obra, e atingir o vidro protetor diversas vezes.

“O vidro grosso foi quebrado”, afirmou o comunicado da galeria. “Danos sérios foram feitos na pintura. O quadro foi perfurado em três lugares na parte central, que mostra a figura do filho do czar.”

A moldura também foi bastante danificada, disse a galeria, mas “por uma feliz casualidade” os mais preciosos elementos da pintura, as faces e as mãos do czar e do filho, não foram danificadas.

Fontes policiais disseram a agências russas de notícias que o homem, que foi detido, tem 37 anos e é de uma cidade a 460 km de Moscou.

Num vídeo divulgado pelo Ministério do Interior, o homem confessou a ação.

“Eu vim ver a pintura”, disse à polícia o homem que não foi identificado. “Eu queria ir embora, mas então entrei no bufê da galeria e bebi vodca. Eu não bebo vodca e fiquei impressionado com alguma coisa.”