Home office: 3 dicas para montar um escritório perfeito para você em casa

Por Cinthia Dilser, do Viva Decora

Trabalhar em casa é o sonho de muita gente, mas, como tudo na vida, tem seus prós e seus contras. É impossível desenvolver adequadamente as atividades profissionais em um espaço improvisado.

Um detalhe importante é conseguir encontrar um ambiente ou um canto vago no imóvel para montar seu próprio mini escritório. Trata-se do que muitos arquitetos e designers chamam de “home office”.

Confira algumas dicas bem interessantes de sobre como montar um espaço bacana de escritório em casa.

Avner Posner Avner Posner

Dicas para montagem de home office:

1. O melhor ponto da casa para um escritório

Casa é casa, não é o lugar mais indicado para alguém trabalhar. É justamente por isso que existem edificações comerciais e residenciais. As pessoas deveriam sair do expediente e poder ir para um lugar completamente diferente, onde o foco fosse somente relaxar corpo e a mente, e se divertir.

Mas, por uma questão de necessidade, tem gente que está levando esta atividade para o lar – uma alternativa para a crise econômica.

Mas onde seria o melhor ponto da casa para a montagem de um mini escritório? Bem, talvez a pessoa não tenha muitas alternativas e tenha que criar isso onde for possível. Contudo, sabe-se que banheiro e cozinha são hipóteses a se descartar de cara.

Em corredores estreitos não tem como colocar uma mesa de trabalho. No hall de entrada o movimento pode incomodar. Sobrou então a sala e o quarto.

Vanessa Trad Vanessa Trad

Acontece que estas duas opções apresentadas apresentam tanto vantagens quanto desvantagens. O ambiente quarto foi pensado para ser um local onde as pessoas possam relaxar o corpo, dormir e namorar. E montar um mini escritório nesse cômodo pode comprometer todas estas tarefas – o que seria muito ruim.

Liliana Zenaro Liliana Zenaro

A sala de estar já um ambiente que permite mais descontração. Pode ser muito bom desenvolver trabalho nela, mas só quando o restante da família não estiver vendo TV, falando alto e recebendo amigos no local. Já uma sala mais íntima ou mesmo um cômodo de hóspedes, que seja menos usado durante o dia, é uma opção muito melhor.

Existem ainda locais menos incomuns para se montar um home office. Dependendo do caso, é possível montar um pequeno escritório na varanda do apartamento. Também é uma ideia reservar um espaço dentro do closet. Numa área de transição entre dois quartos. No porão ou sótão da casa. E, por fim, até mesmo debaixo de uma escada – uma área que quase nunca recebe utilidade.

Espaço do Traço Arquitetura Espaço do Traço Arquitetura

2. Os móveis necessários em um espaço de escritório em casa

A maioria das pessoas utilizada, hoje em dia, o computador como sua principal ferramenta de trabalho. É possível, claro, que outros utilizem máquina de costura, furadeira ou outro equipamento.

Em todo caso, será importante ter no home office, no mínimo, uma bancada e uma cadeira ou banco em alturas compatíveis. Fora isso, é interessante ter por perto também armários gaveteiros, estantes, prateleiras, nichos e mais.

C2HA Arquitetos e Decoração Reuso C2HA Arquitetos e Decoração Reuso

Caso a bancada de trabalho seja mesmo para um computador, é indicado certas medidas. Que ela tenha em torno de 75 cm de altura, 45 cm de profundidade e largura de pelo menos 90 cm. Existem muitos modelos prontos à venda nas lojas.

Contudo, é sempre possível que a pessoa encomende um móvel especial com dimensões personalizadas de acordo com o ambiente e as suas necessidades profissionais.

Rodrigo Maia e Liliana Zenaro Rodrigo Maia e Liliana Zenaro

3. A decoração certa para um escritório em casa

Pensar na decoração de um home office pode ser uma tarefa um tanto quanto confusa. Isso porque um escritório em casa não se parece muito com um escritório comum, montado num espaço de arquitetura comercial.

Também não pode ser interpretado como um espaço qualquer da casa. Ele deve ter seu projeto pensado de uma forma muito particular.

Se o home office foi montado em um quarto de hóspedes, seria ideal que a decoração no local seja neutra, assim se ajusta a ambas as atividades sempre que preciso.

Liliana Zenaro Liliana Zenaro

Mas têm pessoas que precisam se estímulo para criar, então em seu mini home office talvez devesse ficar num local mais privativo, silencioso, bem colorido, com imagens de tudo aquilo que lhe inspiram.

Combina muito bem com decorações de home offices placas em MDF com palavras e citações de incentivos. Murais para recados – lugar perfeito para anotar todas as tarefas da semana.

Exposição de livros e miniaturas de protótipos de trabalhos do profissional. Molduras com seus diplomas e certificados mais importantes. Caixas decorativas com material de escritório. E uma luminária articulada de bancada.

Casa Aberta Casa Aberta

Estas dicas para montar um escritório em casa foram criadas pela equipe Viva Decora.