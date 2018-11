Hollywood homenageia mestre dos quadrinhos Stan Lee

Celebridades do cinema reagiram nesta segunda-feira (12) à morte do autor de histórias em quadrinhos americano Stan Lee, criador de personagens clássicos como Homem-Aranha, Hulk, X-Men e Pantera Negra.

– Hugh Jackman, que viveu Wolverine, personagem dos X-Men: “Perdemos um gênio criativo. Stan Lee foi uma força pioneira no universo dos super-heróis. Estou orgulhoso de ter recebido uma pequena parte do seu legado… E por ter ajudado a dar vida a um de seus personagens”.

– Mark Hamill, conhecido por sua interpretação de Luke Skywalker na saga “Star Wars”: “Sua contribuição à cultura pop foi revolucionária e ainda não pôde ser percebida (completamente). Era tudo o que podia esperar que fosse, e mais. Amava este homem e sempre sentirei sua falta. Dizem que nunca se deve encontrar com os ídolos de sua juventude. É mentira”.

– Chris Evans, que deu vida ao personagem do Capitão América e atuou em vários filmes da Marvel: “Nunca haverá outro Stan Lee. Durante décadas, ofereceu aos jovens e aos adultos aventuras, fugas, consolo, confiança, inspiração, força, amizade e alegria. Ele transpirava amor e amabilidade, e deixará uma marca indelével em muitas, muitas, muitas vidas. Excelsior!”, disse, parafraseando Lee.

– Tom Holland, ator que interpretou Peter Parker no filme “Homem-Aranha: De Volta ao Lar”: “Quantos milhões de nós estamos em dívida com este cavalheiro, e eu mais do que ninguém. O pai da Marvel fez muitas pessoas incrivelmente felizes. Que vida e que sucesso. Descanse em paz, Stan”.

– Robert Downey Jr, que viveu o Homem de Ferro: “Devo tudo a você… Descanse em paz, Stan”.