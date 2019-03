Hollywood elege os 100 melhores filmes de todos os tempos

Sim, a gente sabe que listas de filmes existem de montão: as verdadeiras joias da Netflix, os que valem por um chocolate, os ~safadinhos~, os grandes clássicos e até os brasileiros.

No último domingo (25), no entanto, a revista norte-americana The Hollywood Reporter divulgou uma que merece destaque dentre todas as anteriores – afinal de contas, ela foi feita por nada mais nada menos do que os responsáveis por fazer Hollywood acontecer.

No total, 2.120 diretores, donos de estúdio, vencedores do Oscar, produtores, agentes, roteiristas e outros insiders da indústria participaram da votação, que deu origem à lista abaixo: os 100 filmes favoritos de Hollywood.

(E, para facilitar sua checklist, a gente destacou em negrito todos os que estão disponíveis, atualmente, na Netflix. Boa maratona!)

100. Os Sete Samurais (1954)

99. Bonnie e Clyde – Uma Rajada de Balas (1967)

98. Cães de Aluguel (1992)

97. Apertem os Cintos… O Piloto Sumiu (1980)

96. O Labirinto do Fauno (2006)

95. Doutor Jivago (1965)

94. O Franco-Atirador (1978)

93. Contatos Imediatos de Terceiro Grau (1977)

92. Up – Altas Aventuras (2009)

91. Rocky, um Lutador (1976)

90. Amnésia (2000)

89. Coração Valente (1995)

88. Quem Quer Ser um Milionário? (2008)

87. Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003)

86. A Bela e a Fera (1991)

85. Seven – Os Sete Crimes Capitais (1995)

84. A Origem (2010)

83. Duro de Matar (1988)

82. Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001)

81. Amadeus (1984)

80. Sindicato de Ladrões (1954)

79. Wall-E (2008)

78. 12 Homens e uma Sentença (1957)

77. Os Caça-Fantasmas (1984)

76. O Segredo de Brokeback Mountain (2005)

75. A Ponte do Rio Kwai (1957)

74. Banzé no Oeste (1974)

73. Todos os Homens do Presidente (1976)

72. O Jovem Frankenstein (1974)

71. Quase Famosos (2000)

70. Um Corpo que Cai (1958)

69. Gladiador (2000)

68. Monty Python Em Busca do Cálice Sagrado (1975)

67. Avatar (2009)

66. O Rei Leão (1994)

65. Touro Indomável (1980)

64. Mary Poppins (1964)

63. Feitiço do Tempo (1993)

62. Intriga Internacional (1959)

61. Amor, Sublime Amor (1961)

60. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001)

59. Thelma & Louise (1991)

58. Crepúsculo dos Deuses (1950)

57. Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008)

56. Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças (2004)

55. Taxi Driver – Motorista de Táxi (1976)

54. Butch Cassidy (1969)

53. Gênio Indomável (1997)

52. A Malvada (1950)

51. O Grande Lebowski (1998)

50. Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros (1993)

49. Janela Indiscreta (1954)

48. Os Suspeitos (1995)

47. Quanto Mais Quente Melhor (1959)

46. O Resgate do Soldado Ryan (1998)

45. Titanic (1997)

44. Matrix (1999)

43. Toy Story (1995)

42. Alien, o Oitavo Passageiro (1979)

41. Psicose (1960)

40. Clube da Luta (1999)

39. O Iluminado (1980)

38. Harry e Sally – Feitos Um para o Outro (1989)

37. Dr. Fantástico (1964)

36. Curtindo a Vida Adoidado (1986)

35. Laranja Mecânica (1971)

34. Beleza Americana (1999)

33. Fargo (1996)

32. Star Wars: O Império Contra-Ataca (1980)

31. A Princesa Prometida (1987)

30. Um Estranho no Ninho (1975)

29. Blade Runner, o Caçador de Andróides (1982)

28. A Primeira Noite de um Homem (1967)

27. Clube dos Cinco (1985)

26. Cantando na Chuva (1952)

25. A Noviça Rebelde (1965)

24. Tubarão (1975)

23. Lawrence da Arábia (1962)

22. O Silêncio dos Inocentes (1991)

21. Chinatown (1974)

20. A Felicidade Não se Compra (1946)

19. Os Bons Companheiros (1990)

18. Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977)

17. Apocalypse Now (1979)

16. O Sol é Para Todos (1962)

15. …E o Vento Levou (1939)

14. Forrest Gump: O Contador de Histórias (1994)

13. Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida (1981)

12. De Volta Para o Futuro (1985)

11. Star Wars: Uma Nova Esperança (1977)

10. A Lista de Schindler (1993)

9. 2001: Uma Odisséia no Espaço (1968)

8. E.T. – O Extraterrestre (1982)

7. O Poderoso Chefão: Parte II (1974)

6. Casablanca (1942)

5. Pulp Fiction – Tempo de Violência (1994)

4. Um Sonho de Liberdade (1994)

3. Cidadão Kane (1941)

2. O Mágico de Oz (1939)

1. O Poderoso Chefão (1972)

Consulta à Netflix feita em setembro de 2016 – o catálogo é atualizado todo mês.