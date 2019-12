His Dark Materials é a nova aposta da HBO para os fãs de fantasia

Depois de Game of Thrones, a nova aposta de universo fantástico da HBO é His Dark Materials, uma adaptação em formato televisivo da saga de livros de fantasia escrita por Philip Pullman entre os anos 1995 e 2000.

A série, que estreou em novembro deste ano, traz Dafne Keen como Lyra, Ruth Wilson como Marisa Coulter, Clarke Peters como O Mestre e James McAvoy como Lord Asriel. Esta é a segunda adaptação dos livros de Pullman, que virou um filme chamado A Bússola de Ouro – de mesmo nome do primeiro livro – que contava com Nicole Kidman, Daniel Craig e Dakota Blue Richards.

Lyra, interpretada por Keen, é uma órfã que reside na universidade Jordan College e vive em um universo com a presença de daemons, que são companhias animais. Com um passado incerto, a garota entra em uma aventura para encontrar as crianças que desapareceram da vila e acaba encontrando pequenas pistas sobre sua origem, que vão se conectando ao longo da trama.

Em uma mesa redonda que aconteceu na manhã deste domingo, 8, Clarke Peters e Ruth Wilson contaram a EXAME o que os fascinou sobre os personagens. Peters disse que, após ler os livros, se identificou com o personagem: “Eu gosto do homem que interpreto e entendo seu conflito. Philip queria que eu interpretasse outro personagem – que não vou dizer qual – mas não concordo com ele”. Já Wilson disse que, após ler os livros, achou a personagem extraordinária e que nunca conseguia a entender por completo, o que a deixou fascinada e empolgada para aceitar o papel.

Wilson complementou dizendo que acredita que sua personagem não foi capaz de sentir amor e que sua relação com Lyra a deixa incomodada, por ser um sentimento que foge de seu controle. Os dois também disseram que a segunda temporada trará mais elementos dos livros – durante o painel, que aconteceu no mesmo dia durante a CCXP, a intérprete da Sra. Coulter disse que a segunda temporada seguirá a jornada do jovem Will Parry, um dos protagonistas da saga e que é capaz de transitar entre os dois mundos.

Eles também comentaram, no painel, que acreditam que a personalidade de Lyra afeta tanto Lord Asriel quanto Sra. Coulter, e Wilson a comparou com a ativista Greta Thunberg na questão de persistência.

Para finalizar o painel da HBO, eles mostraram dois clipes exclusivos onde James McAvoy e Lin-Manuel Miranda, que interpreta Lee Scoresby, comentam sobre seus personagens e o universo da série. A série é uma das apostas da HBO, assim como Westworld e Watchmen, para os fãs de fantasia, e conta com um orçamento de cerca de 50 milhões de dólares.