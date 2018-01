Hip-hop e R&B ultrapassam rock como maior gênero musical nos EUA

Los Angeles – O hip-hop e o R&B ultrapassaram em 2017 o rock pela primeira vez como maior gênero musical nos Estados Unidos, mas o álbum pop romântico “Divide”, do artista britânico Ed Sheeran, foi o maior do ano, de acordo com relatório da Nielsen Music.

Impulsionados por um aumento de 72% em streaming de áudio on-demand, oito dos álbuns do Top 10 foram de rap ou R&B, incluindo “DAMN”, de Kendrick Lamar, “More Life”, de Drake, e “24K Magic”, de Bruno Mars, de acordo com relatório de final de ano de 2017 da Nielsen Music, divulgado na quarta-feira.

O rap e o R&B também dominam o Grammy em janeiro, com o rapper Jay-Z e Lamar liderando indicações.

Em um reflexo da queda do rock entre o público jovem, o line-up do festival de música Coachella, anunciado anteriormente nesta semana, não contava com nenhum destaque do rock pela primeira vez na história de 19 anos do evento de três dias no sul da Califórnia.

A estrela do pop Taylor Swift teve o maior álbum de 2017 em termos de vendas com “Reputation”, com 1,9 milhão de unidades vendidas, segundo a Nielsen. O álbum, primeiro de Taylor em três anos, foi mantido fora de serviços de streaming nas três primeira semanas após lançamento em novembro.

Mas foi Sheeran que teve músicas que dominaram rádios, a internet e streaming em 2017. “Divide” arrecadou 2,7 milhões de unidades, incluindo vendas e atividade em streaming, e o single “Shape of You”, do cantor e compositor de 26 anos, passou 33 semanas na parada Hot 100, da Billboard, e foi reproduzido mais de um bilhão de vezes.

As paradas da Billboard contabilizam unidades de venda de álbuns, venda de músicas (10 músicas equivalem a um álbum) e atividade em streaming (1.500 reproduções equivalem a um álbum).