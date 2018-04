Heróis da Marvel retornam para “Vingadores: Guerra Infinita”

Mais de 20 super-heróis em um combate contra um titã genocida que deseja destruir metade do universo: que a guerra comece e a bilheteria comprove o sucesso.

“Vingadores: Guerra Infinita” estreia esta semana nos Estados Unidos e no Brasil, 10 anos depois do primeiro filme da franquia mais lucrativa do cinema: “Homem de Ferro”.

E Robert Downey Jr. retorna ao traje do Homem de Ferro para combater, ao lado de seus colegas, o impiedoso Thanos (Josh Brolin), que pretende destruir metade do universo com a alegação de que assim formará um equilíbrio.

Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch), Viúva Negra (Scarlett Johansson) e Thor (Chris Hemsworth) o acompanham na aventura, que conta ainda com Capitão América (Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo), Homem-Aranha (Tom Holland) e a turma dos Guardiões da Galáxia.

E, claro, não poderia ficar de fora o Pantera Negra, personagem que revolucionou o gênero com o filme sobre um super-herói negro que bateu recordes de bilheteria nos Estados Unidos e Canadá, ao superar “Titanic” com mais de 680 milhões de dólares. Ao redor do mundo, a produção arrecadou 1,3 bilhão de dólares desde a estreia em fevereiro.

“Foi maravilhoso ter alguns destes personagens em Wakanda”, afirmou Chadwick Boseman, que encarna o rei T’Challa e insistiu que este é um filme particular.

“Avengers: Infinity War” é o 19º filme do Universo Cinematográfico Marvel (MCU, em inglês) e antecede outro, que estreia em 2019 e supostamente marcará o fim de um ciclo para iniciar outro completamente novo.

“É a maior coleção de super-heróis já reunida em um filme”, declarou Kevin Feige, presidente dos estúdios Marvel, que pertence ao grupo Disney.

O trailer aumentou a expectativa com a frase: “O fim está próximo”.

Os irmãos Joe e Anthony Russo dirigiram o longa-metragem – com um orçamento de quase 300 milhões de dólares segundo a imprensa especializada – e também estão à frente do próximo, conhecido no momento como “Avengers 4”.

“Pegamos uma foto de cada um dos personagens do MCU, as colocamos na parede ao nosso redor e passamos meses e meses discutindo para onde poderia ir cada personagem”, explicou Anthony Russo em uma entrevista coletiva em Bervely Hills no fim de semana.

Os irmãos Russo e os astros do filme evitaram revelar muitos detalhes sobre a megaprodução.

Herói de pijamas

Além das fotografias, as HQs foram outra importante fonte de inspiração.

“Infinity War” é uma versão de “The Infinity Gauntlet”, uma série de quadrinhos de 1991, indicou Feige.

“Tudo começa com aqueles quadrinhos e nós arrancando as páginas ou cópias das páginas, que colocamos nas paredes para servir de inspiração”, explicou o executivo.

“É o nosso norte, quando transformamos estas produções gigantescas em realidade”.

Se Thanos conseguir as seis joias do infinito – que controlam todos os elementos da vida -, ele poderá destruir o que desejar com um simples estalar de dedos, pois se tornaria a criatura mais poderosa do universo.

E para enfrentar o super-vilão será necessária uma grande aliança.

O filme pode arrecadar mais de 235 milhões de dólares no fim de semana de estreia, ou mais, segundo as projeções da revista Variety.

O recorde do fim de semana de estreia pertence a “Star Wars: O Despertar da Força”, de 2015, com US$ 248 milhões.

Além do grande elenco, a produção deve encantar mais uma vez os fãs com os efeitos especiais, grandes batalhas e cenas bem humoradas.

Para completar, Stan Lee, cocriador do Homem-Aranha, Hulk e Pantera Negra – e acusado de abuso sexual na terça-feira – faz sua tradicional ponta.

“Foi um dos processos criativos mais divertidos de toda minha vida”, disse Anthony Russo.

“Pensamos em todos no MCU”.

Tom Holland, o jovem ator britânico que interpreta o Homem-Aranha, confessou que sua única decepção foi a impossibilidade de vestir o traje “Iron Spider”, incluído digitalmente no filme.

“É incrível demais para existir na vida real”.

“Então eu me juntei ao maravilhoso Mark Ruffalo… e fiquei entre todos estes deuses vestindo pijamas”, brincou.