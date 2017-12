Herdeiro do trono saudita é o comprador de quadro de Da Vinci

Nova York – O herdeiro do trono da Arábia Saudita é o verdadeiro dono de um quadro de Leonardo Da Vinci leiloado em novembro por US$ 450 milhões, a obra de arte mais cara da história, revelou nesta quinta-feira o “The Wall Street Journal”.

A revelação foi feita um dia depois de o “The New York Times” ter afirmado que quem comprou o quadro em um leilão foi outro príncipe saudita, Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud.

Mas, segundo o “Journal”, Bader agiu como representante do herdeiro ao torno saudita, Mohammed bin Salman, de acordo com fontes da inteligência americana e um especialista em arte no Oriente Médio que conhece detalhes da operação.

O quadro, “Salvador Mundi”, a única obra de Da Vinci que está em mãos privadas, foi vendido pela Christie’s em 15 de novembro. O valor foi o mais alto já pago em um leilão de arte.

Uma das fontes consultadas pelo “Journal” afirma que o príncipe Bader, parente distante do herdeiro saudita, era apenas um intermediário na compra.

“É um fato que essa venda foi feita através de um representante”, disse essa fonte, não identificada pelo “Journal”.

O príncipe já tinha colaborado com o herdeiro em outras negociações e em doações para instituições de caridade.

O quadro será exposto na abertura de uma filial do Louvre na cidade de Abu Dhabi, no Emirados Árabes Unidos.